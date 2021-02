En el transcurso de la sexta fecha de la Liga Betplay, Independiente Medellín consiguió quedarse con los tres puntos, luego de vencer 1-0 a Jaguares con el solitario gol de Andrés Cadavid (penal) a los 38 minutos de la primera parte.

El primer tiempo fue movido para ambas escuadras. A los cinco minutos del compromiso, el ‘poderoso de la montaña’ tuvo la primera opción, luego que Javier Reina vio como el delantero, Agustín Vuletich se desmarcó y corrió hacia dentro del área, pero para fortuna de los ‘felinos’ el central, Mauricio Castaño logró impedir que el balón tuviera peligro de gol.



Le puede interesar: Momento en que James Rodríguez se lesionó en partido del Everton

Más adelante, el uruguayo Matías Mier quiso sacar provecho de su buena pegada y desde la mitad de la cancha con su pierna izquierda, sacó un potente remate que logró parar el guardameta José Luis Chunga.

Tuvieron que pasar 22 minutos de la parte inicial para que Jaguares ocasionara la primera opción de gol. Luego de un centro desde el costado izquierdo, Pablo Rojas apareció en el primer palo para cabecear el balón y ponérsela ‘como con la mano’ a su compañero José Marrufo, pero este desperdició la opción de gol, enviando el balón a las gradas.

Ya en el minuto 37, el compromiso tuvo la primera anotación. El juez del compromiso decretó penal en el área, luego de una falta de Marrufo sobre Vuletich, la cual, el encargado de transformarla en gol, fue el capitán del Medellín, Andrés Cadavid, quien puso el 1-0.



Vea también: Siento a Santa Fe bien y cómodo en la cancha: Harold Rivera

No obstante, el gol recibido hizo despertar a Jaguares que un minuto después, reaccionó y por intermedio de José Lloreda logró causar peligro en el arco custodiado por Andrés Mosquera, quien estuvo atento para detener el balón en dos oportunidades.

Para la segunda mitad, el compromiso no tuvo mayores oportunidades de gol. A pesar que el equipo de Hernán Darío Gómez, intentó aumentar el marcador, sus jugadores no estuvieron finos a la hora de definir ante la presencia del portero Chunga, ya que a los 63 minutos de la parte complementaria, Leonardo Castro, quien acababa de ingresar desperdició la oportunidad más clara.

No obstante, a los 66 minutos, nuevamente ‘Leo’ Castro tuvo otra oportunidad, pero su falta de definición no sellaba el partido, por lo que el ‘Bolillo’ Gómez se mostraba molesto porque el partido no se definía.

A pesar de no haber sido tan incisivo en todo el partido, Jaguares volvió a aparecer en el minuto 77 por intermedio de Ethan González, quien sacó una jugada de otro partido. El delantero de los ‘felinos’ intentó empatar el compromiso, luego se sacar un potente remate con su pierna izquierda que el palo de la mano derecha del portero Mosquera rechazó y ahogó el grito de gol.

Finalmente, con el solitario gol de Cadavid, el 'DIM' consiguió la sufrida victoria y quedó ubicado en la séptima posición con diez unidades, mientras que el equipo 'felino' se encuentra en la novena casilla con siete puntos.