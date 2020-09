Michael Rangel, ¿el 'florero de Llorente' entre Comesaña y Junior?

Junior de Barranquilla fue motivo de sorpresa en el fútbol colombiano luego que este lunes se haya confirmado la renuncia del técnico Julio Avelino Comesaña tres días después de ganar la Superliga, a tres días del debut en Copa Libertadores y a seis de la Liga Betplay.

Sobre la decisión de Comesaña hay muchas versiones, una apunta a una decisión netamente familiar que él venía cocinando y que tomó tras ser campeón de la Superliga por la puerta grande. Por otro lado, se habló de una supuesta sanción que el habría pedido para Teófilo Gutiérrez por sus polémicas palabras en redes sociales.

Sin embargo, el tema habría sido por el polémico caso que él ha tenido con Michael Rangel. Medios de Barranquilla como ‘Habla Deportes’ señalaron que tras perder el primer partido de la Superliga como local contra América le llegaron reproches a Comesaña desde la directiva por no usar a un goleador como Rangel.

Además, al estratega supuestamente le sugirieron que utilizara a Rangel en el partido de vuelta y él lo habría tomado de mala manera, por lo que después de ser campeón impulsó su decisión de renunciar que igual se iba a dar en diciembre por temas familiares. Además, algunos allegados a Comesaña expresaron en redes sociales mensajes sobre la “dignidad” del timonel.

Cabe señalar que Rangel volvió a Junior luego que América no haya ejercido la opción de compra por él. Desde el primer día Comesaña le bajó el pulgar al delantero y más adelante lo inscribió en el equipo pero dejando claro que no lo iba a tener en cuenta; sin embargo, en la directiva no quieren que se desvalorice el delantero para lograr una transferencias internacional ahora o en enero.