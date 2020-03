Millonarios - Santa Fe: Gamero lamentó no haber tenido VAR en clásico

Millonarios empató a cero goles ante Independiente Santa Fe y el técnico Alberto Gamero habló en rueda de prensa sobre lo que ocurrió en el partido. Para el entrenador, el árbitro le debió pitar un penal a favor al cuadro 'albiazul', pero no se dio cuenta de una mano dentro del área del rival. Por eso el estratega vio muy necesario la presencia del VAR en un próximo clásico.

"No para criticar, sino para mejorar. El VAR estuvo en Tunja el sábado, y me pregunto ¿no se podía traer dos días después para acá? Dentro de mi ignorancia, no sé si el traslado de la maquinaria sea difícil, pero si no hay partidos el mismo día, ni a la misma hora, pues por qué no se usa el VAR", le envió un mensaje a la Dimayor el técnico de Millonarios.

"Nos pudieron haber dado un penalti, no sé, una segunda amarilla a Mosquera, no sé. El VAR nos hubiera podido dar lo que el árbitro no vio. Es un punto para que la Dimayor mire y podamos corregir ese aspecto", agregó el timonel azul.

Respecto al partido, Gamero analizó el juego: "Entramos a ganar el partido porque necesitábamos los tres puntos. Lo que hizo el grupo fue en esa dirección. Tenemos seis puntos y un partido menos, pero el equipo me mostró que tiene condiciones para pelear sin bajar los brazos. El cuarto nos lleva seis puntos faltando 14 fechas porque falta mucho camino por recorrer", indicó.

Asimismo, el estratega aseguró que tiene plena confianza en remontar los números para clasificar a las finales del campeonato. "El equipo mejoró mucho con respecto a todos los errores que teníamos en partidos anteriores. Esto es de trabajo, nosotros nos aferramos a eso, creo en mi equipo", finalizó.

Millonarios está en la posición 17 de la tabla con 6 puntos y una diferencia de -3. En este semestre se clasificarán a las finales los primeros cuatro equipos de la tabla, no los ocho como antes.