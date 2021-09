Millonarios vs Patriotas: Más de 1.200 policías custodiarán El Campín

El personero de Bogotá, Julián Pinilla, confirmó a RCN Radio que este próximo lunes 6 de septiembre regresarán más de 12.000 hinchas al estadio Nemesio Camacho El Campín.

Además, serán aproximadamente 12.000 uniformados, dentro y fuera del estadio, los que brindarán la seguridad a quienes ingresen a ver la disputa entre Millonarios y Patriotas.

“El día lunes se va a probar un piloto de ingreso, que consiste en el ingreso de las personas, con su identificación, deben ingresar no solamente con la boleta si no con la cédula.

"Para esto se busca el apoyo de la Registraduría para permitir una verificación de los datos. Además, hay un propósito a mediano plazo que permitirá tener un sistema biométrico para ingresar al estadio El Campín”, dijo Pinilla.

Desde la Personería se viene trabajando en la creación un protocolo relacionado con el manejo de las tribunas y la logística, dentro del estadio y fuera del mismo, habrá además un Puesto de Mando Unificado (PMU) mancomunado con la policía y Secretaría de Seguridad.

“Una preocupación es evitar las aglomeraciones en el ingreso al estadio, evitar generar largas filas, las personas deben estar cuatro horas antes para poder disfrutar del campeonato de fútbol, si empezando el partido aún hay filas, deberán esperar a su ingreso”, dijo el personero de Bogotá.

La Policía Metropolitana de Bogotá, la Personería, la Secretaría de Seguridad y el Gobierno estarán apoyando a la tranquilidad de 12.000 personas que estarán previamente organizados en las tribunas y evitar que se presenten enfrentamientos como los de hace unas semanas atrás.

“Estoy feliz que se pueda volver al estadio porque no es lo mismo verlo en tv o escucharlo en el estadio que estar en vivo y directo, poder gritar el gol, poder hacerle barra a 'Millitos' del alma, hay que portarnos bien y si vemos a uno armando pelea, calmarlo porque nos lo vuelven a cerrar y esa no es la idea”, dijo uno de los hinchas del equipo azul.

“No es justo que por unos cuantos no permitan la entrada de los hinchas, después de un año y pico de no poder ingresar al estadio, deben tener más controles la Policía, los hinchas debemos comprometernos a no comportarnos mal porque muchos se agarran por una camiseta y eso debe cambiar”, dijo otro hincha comprometido a vivir la fiesta futbolera en paz.