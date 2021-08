La jornada sabatina inició con el compromiso en el Polideportivo Sur entre Envigado y Alianza Petrolera. El cuadro antioqueño venció al equipo de Hubert Bodhert en los últimos minutos con las anotaciones de Yasser Asprilla (61) e Iván Rojas (90 +4), mientras que Bayron Garcés había logrado abrir el marcador a los 39 minutos de la primera parte. Hay que decir que esta es la primera derrota del equipo ‘petrolero’.

Más adelante, Independiente Medellín recibía en su casa al América de Cali que llegaba para aprovechar el flojo momento del DIM. No obstante, el elenco ‘escarlata’ se llevó la sorpresa, ya que el equipo de Hernán Darío Gómez se quedó con los tres puntos gracias a los goles de Diber Cambindo y Adrián Arregui.

Le puede interesar: Cali no aprovechó el hombre de más y empató ante Millonarios en el debut de Teo

En el partido que cerraba la fecha del día sábado fue entre Deportivo Cali y Millonarios. El partido entre las escuadras ‘azucarera’ y ‘embajadora’ terminó en tablas. Cali empató por intermedio de Ángelo Rodríguez (44) y Harold Preciado (82), mientras que por el lado de los 'embajadores' anotaron Jhojan Valencia de autogol (8) y Ómar Bertel a los (67)

En la fecha del domingo, los compromisos que se jugarán serán entre Jaguares vs Junior, Patriotas vs Nacional y Santa Fe vs La Equidad.

Ve también: ¡Por fin! Medellín sorprendió al América y lo venció con autoridad en el Atanasio

TABLA DE POSICIONES LIGA BETPLAY, FECHA 5:

1. Millonarios 10 pts (1 pj)

2. Alianza Petrolera 10 pts (1 pj)

3. Atlético Nacional 10 pts

4. Envigado 10 pts (1 pj)

5. Bucaramanga 9 pts

6. América de Cali 9 pts (1 pj)

7. Deportes Tolima 8 pts

8. Deportivo Quindío 7 pts