Millonarios y las cuentas para que pueda clasificar

Para la última fecha del ‘Todos contra todos’, Millonarios recibe a Alianza Petrolera. También con la obligación de ganar, los de Gamero también tendrán que estar pendientes de lo que pase en América vs La Equidad, Rionegro vs Cali y Tolima vs Once Caldas.

Cabe señalar que en caso de haber victoria por parte de todos los equipos implicados en la lucha por el octavo lugar, Millonarios se quedaría sin opciones de avanzar a la fase final de la Liga Betplay, toda vez que es el cuarto equipo con posibilidades matemáticas.