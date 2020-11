Millonarios ya busca refuerzos para el 2021

En el marco de la primera fecha de la liguilla de eliminados de Dimayor, Millonarios goleó a Once Caldas en El Campín de Bogotá y picó en punta en su zona, buscando un cupo a la Copa Sudamericana. El equipo de Alberto Gamero volvió a tener una noche de buen fútbol y varias aristas positivas que caen bien en el club, más allá de la amargura por ni estar en los 8.

El estratega concedió rueda de prensa tras la goleada, ponderó el trabajo de los jugadores de su equipo y aseguró que Millonarios ya está en la búsqueda de refuerzos para 2021, aunque no dio mayores detalles al respecto.

"Paz y Llinás demostraron que son jugadores que pueden estar en Millonarios. Me decidí jugar con los jugadores que más habían jugado juntos… Klíver había pedido el cambio y quería ver a García que es un jugador que va a dar de qué hablar. Me incliné por Klíver de inicialista porque tiene un poquito más de salida", señaló en primera medida el DT.

Sobre el buen estado de forma de Millonarios, comentó: "Yo no puedo decir que el equipo ha venido jugando bien hace tiempo. En cada partido tenemos que corregir, aquí estamos corrigiendo y tratando de enfocarle al jugador que siempre hay que salir a ganar. Estamos contentos con esta racha, nos duele no estar en los ocho mejores que era el primer objetivo. Se han cumplido otros objetivos más importantes que los que no se cumplieron".

Posteriormente, respondió la ineludible pregunta de los refuerzos para 2021: "Estamos trabajando, queremos terminar la liguilla lo mejor posible. En el momento estamos pensando lo que tenemos, con la Junta se está hablando de cosas que se pueden ir adelantando… Es claro que Millonarios necesita reforzarse y eso lo hemos venido adelantando con los directivos".

Y cerró ratificando el compromiso con el club en esta instancia del FPC: "Millonarios es un equipo grande que tiene que salir a ganar todo. Está la liguilla y tenemos el mismo compromiso, tenemos la camiseta de un equipo grande puesta y todos los partidos se tienen que salir a ganar".