Nacional derrotó a América en Cali

América de Cali no pudo salvar el empate ante Atlético Nacional en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Betplay. Aunque los de Juan Cruz Real aguantaron, el equipo verdolaga impuso su superioridad numérica en la cancha para ganar por 2-1.

El primer tiempo del juego no fue lo esperado, teniendo en cuenta las nóminas de ambos equipos. En todo caso, América tuvo que sortear las dificultades en mayor medida después de la expulsión de Rodrigo Ureña al minuto 27. Esto lo condicionó para el resto del juego ante un equipo visitante que conservó sus once hombres.

Así todo, el local se fue arriba en el marcador con un gol de Adrián Ramos, quien convirtió el penal que decretó el juez, tras consultar el VAR. Sin embargo, la igualdad en el marcador se presentó en el tiempo de adición, sobre el final del primer episodio. También a través de pena máxima, Atlético Nacional puso el 1-1 en el resultado con un cobro de Jefferson Duque, luego de una falta que el portero Joel Graterol cometió sobre el delantero verdolaga, precisamente. Duque fue astuto y engañó por completo al guardameta venezolano para anotar el tanto de la igualdad.

En el segundo tiempo, América fue atrevido, más allá de tener un hombre menos. Nacional, en cambio, no hizo mucho por tratar de vulnerar el arco rojo. Aunque quiso ser ofensivo, el actual campeón del fútbol colombiano se quedó físicamente en un partido que no tuvo muchas emociones en el remate. Frente a las circunstancias del partido, el resultado no era malo para los vallecaucanos, hasta el minuto 41. Allí, Jéfferson Duque volvió a ser verdugo y convirtió el 2-1 para el ‘Rey de Copas’.

El partido de vuelta entre Atlético Nacional y América se llevará a cabo el próximo sábado 28 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot. Allí se dictará sentencia respecto al segundo clasificado a las semifinales del campeonato colombiano.