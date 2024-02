Nacional no pudo en el Atanasio: Once Caldas les amargó la fiesta

Este jueves, Atlético Nacional jugó como local ante Once Caldas con el propósito de reponerse en la Liga Betplay tras la contundente goleada que le propinó América en la fecha anterior. Sin embargo, no pasó de un empate a un gol en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

La derrota en su visita al cuadro escarlata dejó al técnico John Jairo Bodmer en una situación complicada para seguir al frente de los verdolagas, por lo que necesita buenos resultados no solamente para sumar en la tabla de posiciones, sino también para mantenerse en el banquillo.

Las cosas parecían comenzar por buen camino para los verdolagas, pues se pusieron rápido en ventaja gracias al gol de Álvaro Angulo a los dos minutos de juego tras aprovechar un centro de Daniel Mantilla por el costado izquierdo.

Sin embargo, la ventaja no duró mucho. Once Caldas, quien se aproximó a campo contrario tras la anotación en contra, encontró el empate en un penal que Dayro Moreno cobró de manera brillante para aplicar la 'ley del ex' en el Atanasio Girardot.

Con esto, el delantero de 38 años llegó a 219 dianas y se acerca cada vez más a Sergio Galván Rey para ser el artillero histórico del fútbol colombiano.

A partir de allí, Nacional se volvió a posicionar en campo contrario, aunque no tuvo la claridad para buscar el segundo en predios de James Aguirre, por lo que el marcador no se movió en la parte inicial.

El partido fue perdiendo ritmo en el segundo ritmo, donde los locales no dejaron de insistir para buscar el segundo. Incluso Bodmer modificó su esquema en el frente de ataque con el ingreso de Dorlan Pabón y Agustín Álvarez, pero esto no sería suficiente para romper la igualdad en el marcador.

De esta manera, ambos equipos sellaron un empate en Medellín que deja aún más comprometido a Nacional en la tabla de posiciones, donde suma cuatro puntos, al igual que Once Caldas.

Los verdolagas buscan redimirse el próximo domingo cuando visite a Águilas Doradas, mientras que el blanco blanco enfrentará como local a La Equidad en la próxima fecha.

