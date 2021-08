¿Nadie quiere a James Rodríguez? La razón de Porto para dar un paso al costado

James Rodríguez no define su futuro deportivo todavía. El Porto, equipo que había sonado como posible destino para él, finalmente no lo buscaría tener. Aunque el nombre del colombiano ilusiona a la hinchada por su pasado en el club, el tema económico no es el mejor en la institución para pagarle un sueldo alto al mediocampista.

Puede ver: ¿Cuál es la frase que le comenzaron a cobrar a Osorio en el América de Cali?

Esto se une a las constantes lesiones que Rodríguez ha tenido en los últimos años y que lo han sacado de toda competencia. Asimismo, la única posibilidad que se manejaba para poderlo fichar, según se conoció, es que James funcionara como parte de pago del Everton para tener a Luis Díaz. Este es otro de los hechos que no piensa negociar el Porto.

El conjunto luso piensa que todavía no ha podido explotar todo el potencial de Díaz, además lo clasifica como uno de sus futbolistas con mayor proyección que le podría generar un gran dinero a la institución. Por factores edad, momento y ahorro, decidieron decir no a la propuesta.

Esta determinación abre más la incertidumbre sobre qué pasará con James Rodríguez, cuál será su futuro y en dónde podría terminar.

Lea también: Presidente de Nacional abrió la puerta a un posible regreso de Giovanni Moreno

El mediocampista no fue convocado a la Selección Colombia para la triple jornada de Eliminatoria que se jugará en el mes de septiembre próximo. No ha podido volver a jugar con Everton y hasta ahora retomará entrenamientos esta semana.