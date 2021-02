El puesto de portero es algo difícil en el mundo de fútbol. No obstante, el arquero Nelson Ramos pasa un buen momento con su equipo, Boca Juniors de Cali, puesto que ha convertido en tres ocasiones de tiro libre, consecutivamente; algo que solo lo había logrado el mítico guardameta brasileño, Rogerio Ceni.

“Ha sido una bonita oportunidad porque se ha trabajado, esto de patear los tiros libres no es de la noche a la mañana. Me he dedicado y hace muchos años he hechos goles, pero afortunadamente en los últimos tres partidos he podido ayudarle a mi equipo en otra situación diferente al arco", comentó el portero al portal deportivo Futbolred.

Le puede interesar: Marea de goles: Millonarios venció al Once Caldas en Zipaquirá

Y es que con esta anotación, el portero nacido en Popayán igualó a Ceni, quien ostentaba el récord de haber marcado en tres oportunidades de forma continua, por lo que Ramos comentó sobre esta hazaña: “Rogerio Ceni es alguien a quien admiro, no solo por sus goles sino porque es un campeón, un referente y muy serio en el arco. Soy su seguidor, espero que con este reconocimiento se pueda buscar que me mande un saludo”.

Cabe señalar que Ramos es un arquero con trayectoria en el fútbol colombiano. Ha jugado con Millonarios, Pasto, Medellín, Jaguares, Fortaleza y el actual club del Valle del Cauca. En toda su carrera profesional, ha logrado marcar diez goles en total.

Vea también: Falcao definió su futuro... al menos hasta junio próximo



“En el 2008 con Deportivo Pasto, hice mi primer gol; fue frente a Equidad, con una distancia muy difícil y gracias a un gran amigo que estaba conmigo en el Pasto, que me dio ese empuje, porque yo no quería patear. Después de diez años no se había hecho un gol de tiro libre y sirvió para que los arqueros se animaran a patear tiros libres”, recordó Ramos respecto a su primer gol como guardameta.

Finalmente, el golero confirmó que tiene contrato con Boca Juniors de Cali, con el que espera cumplir y por qué no aumentar la cifra de goles: “Seguiré con Boca, tengo un año de contrato con el club. Me han abierto las puertas y los compañeros me han ayudado a estar en gran nivel. El Torneo de la B es muy difícil, pero gracias a Dios me he estado entrenado y preparándome. La idea es ayudarnos grupalmente. Ojalá podamos clasificar a las finales”.