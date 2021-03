“No coma cuento”: El mensaje de Teófilo Gutiérrez a Reinaldo Rueda

Nuevamente Teófilo Gutiérrez. El delantero del Junior de Barranquilla volvió a hablar en los medios de comunicación, días después de su expulsión en el partido ante Atlético Nacional y que le costó dos fechas de sanción en la Liga Betplay. El polémico jugador se refirió esta vez a Reinaldo Rueda, nuevo técnico de la selección Colombia.

Teófilo valoró la llegada del nuevo entrenador y resaltó los méritos de este para haber sido tenido en cuenta por parte de la Federación colombiana de Fútbol. También le hizo un llamado al estratega, en caso de tenerlo en cuenta para las Eliminatorias. Teo, de paso, le envío un mensaje a los jugadores de Nacional y América para que se pongan como meta una convocatoria a la selección Colombia.

“No coman cuento, pueden jugar en Junior, Nacional, América o en otro club, pero es lo mismo que los que están en Europa porque en la cancha son once contra once”, declaró Gutiérrez en una entrevista al canal ESPN. “Profe, aquí estoy”, agregó el atacante de forma jocosa, pensando en una convocatoria de Rueda.

Cabe indicar que Teófilo Gutiérrez se perderá los próximos encuentros por Liga Betplay ante Deportivo Pereira y Deportes Tolima. El jugador es una de las piezas clave de Luis Amaranto Perea, técnico criticado por el desempeño del Junior en las últimas fechas del fútbol colombiano, ya que acumula varios partidos sin ganar.

"Sí, fue un error, un error. Nosotros vivimos con los errores y los aciertos, hay que aceptarlos y levantar cabeza para lo que viene. Son momentos del partido y ahí estaba triste por la injusticia que nos anularan un gol legítimo”, dijo Teo, explicando lo que sucedió en el partido ante Nacional cuando vio la tarjeta roja por una discusión con su ex compañero, Jarlan Barrera