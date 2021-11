"No creo que pueda seguir en Santa Fe": Fany Gauto

En el capítulo 20 de Cambio de Cancha nuestra invitada fue la paraguaya Fany Gauto quien cumplió con un gran trabajo en la Copa Libertadores Femenina con Independiente Santa Fe y reveló en exclusiva detalles de su futuro deportivo.

La jugadora aseguró que después de su participación en esta edición del torneo internacional llegaron varias propuestas para 2022 que estará analizando y que por eso muy seguramente no seguirá en la liga de nuestro país.

“No creo que pueda seguir en Santa Fe, la verdad después de esta Libertadores en la cual me sentí muy bien, puede jugar muy bien, jugar en mi país por ejemplo fue muy motivacional para mí porque estaba toda mi familia y ellos me inspiraron mucho para esta copa. Gracias a esa actuación que tuve en copa se me presentaron varias ofertas y estoy estudiándolas porque siento que es el momento, quiero aprovechar mi momento y tomar la mejor decisión; pero lastimosamente no creo que siga en Santa Fe”, dijo la deportista.

Gauto aseguró que una de las razones para pensar en salir de la liga de Colombia es el sistema del torneo colombiano, que da muy pocos meses de competencia real y que ella espera volver a tener más regularidad pensando en los reto también con su selección.

“Es muy difícil entrenar todo el año y solamente competir dos o tres meses, yo lo digo por el tema del torneo. En lo económico bien porque Santa Fe siempre nos paga todo el año, nos paga todo el contrato que tenemos, pero para mí es muy difícil entrenar ocho meses y solamente jugar 2. Uno no se prepara todo el año para jugar tan poquito, por esta razón es que pienso mucho en lo que podría ser mi salida de la liga colombiana”, dijo la deportista.

La deportista también habló de lo que ha sido su carrera deportiva y todos los obstáculos que tuvo que superar mientras soñaba con poder ser futbolista, no solo en su país sino también conquistar nuevas tierras.

“Fany Gauto es una chica sencilla, alegre, que siempre tiene una actitud positiva, donde estoy quiero dejar huella. La verdad que va a costar bastante dejar Colombia porque me enamoré de la gente, de la comida, de la cultura, entonces para mí es súper difícil y la verdad es que Fany Gauto siempre va a llegar a Colombia del corazón

La paraguaya ahora espera definir su futuro y comenzar a trabajar en 2022, año e el cual espera estar con su selección en la Copa América para soñar con una clasificación a un mundial de fútbol femenino.