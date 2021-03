“No puede conformarse con ser segundón”: Tulio Gómez al América femenino

“América como equipo grande no puede conformarse con ser segundon. América tiene que tirar siempre a ser campeón. Se hizo un equipo no para ganarle a Boca juniors o Corinthians. Se armó un equipo para ser campeón de la Copa Libertadores. Si no llegamos a ser campeones, diremos que se hizo un gran papel, pero nuestro objetivo no se cumpliría”, dijo Gómez en entrevista con Antena 2 en Cali.

“América ha cumplido pero le falta un último escollo por cumplir. Le falta ser campeón para cumplir los objetivos trazados. Aquí tengo que decir que los méritos del equipo femenino son de Marcela Gómez. Ella es la que le ha metido el alma al equipo. Los méritos son de ella”, añadió el máximo accionista refiriéndose a su hija, quien ha tomado la batuta del equipo femenino.

“Nos hemos dado la pela porque hemos tenido un proceso. Hemos tenido jugadoras a las que les pagamos todo el año, a pesar de que se compite solamente dos o tres meses. Así como en el 2019 demostramos que había que ser campeones, en este 2021 tenemos que ser campeones de la Copa Libertadores”, puntualizó Gómez. Cabe indicar que América Femenino llega a la final, tras dejar en el camino a Boca Juniors y a Corinthians, aspirantes al título del torneo surcontinental.