"Nos quisieron descaradamente debilitar": Viera tras la derrota de Junior

Junior de Barranquilla ganó 1-0 en su visita a Coquimbo Unido en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, pero quedó eliminado del certamen por 2-2 del marcador global y los dos tantos de visitante que anotó el equipo chileno.

Tras la eliminación, portero y capitán del conjunto 'rojiblanco', se pronunció en sus redes sociales en donde hizo una reflexión de lo que fue la última semana de la institución en la cual tuvo que afrontar más de diez contagios de coronavirus, quedó fuera de competencia de la Sudamericana y Liga BetPlay y protagonizó varias polémicas con los árbitros y el Video Arbitraje -VAR-.

Le puede interesar: Junior, con un equipo marcado por las bajas por coronavirus, se quedó por fuera de la Copa Sudamericana

Viera compartió una imagen del partido entre Junior y Coquimbo en la cual se ve una acción entre Miguel Ángel Borja y un zaguero chileno, quien al parecer tocó con su mano izquierda el balón. El guardameta aseguró que el VAR pidió revisar la jugada por supuesta mano, pero la cual no fue sancionada por el árbitro central. Seguidamente, el capitán 'tiburón' manifestó que en los últimos días el plantel del equipo fue diezmado.

"No me había pronunciado antes, pero esta noche, con humildad y respeto, quiero expresar mi inconformidad. El VAR mandó a revisar esta mano clara encima del hombro. Sólo necesito entender porqué no la pitaron? Fuimos con una ilusión, éramos pocos, pero seguros y con coraje para revertirlo y cerrar el 2020 por lo menos con una alegría para nuestra afición! Nos quisieron descaradamente debilitar (nos dejaron a 3 jugadores negativos en el hotel) y encima en la cancha otros factores sospechosos, y nos sacaron sin vergüenza de 2 competencias.", afirmó

Lea también: Boca Juniors, con los cuatro colombianos, cayó ante Racing por la Copa Libertadores

Por otro lado, Viera aseveró que Junior volverá a jugar en el 2021 con el objetivo de ser protagonista, pero al mismo tiempo señaló que en Colombia también ocurren equivocaciones y polémicas con el VAR y los jueces.

"Volveremos el 2021 con más fuerza que nunca, pero exigimos transparencia y respeto honrado, tanto de Sudamérica como en Colombia (allá están pasando otros casos similares). El el equipo vivió estos últimos 10 días una película de terror. Nos pasó de todo, bajezas antideportivas e incertidumbres. A muerte con Junior y mis compañeros (me saco el sombrero por cada uno de ellos), cuerpo técnico y dirigentes", puntualizó.