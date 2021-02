"Nosotros no recibimos ningún soporte de Boca en caso de Andrés Felipe Román": Enrique Camacho

Igualmente, el directivo confirmó que desde Boca Juniors, club que no contrató al deportista por ese resultado adverso en los exámenes cardiacos, nunca llegó por escrito un soporto médico de los exámenes realizados y que ahora solo esperan acompañar al deportista en su recuperación.

“Nosotros no recibimos ningún sustento por escrito, ningún comunicado. Realmente es una situación en la que no quiero polemizar con Boca ni con sus médicos, ellos tiene su protocolo para saber si acepta o no a jugadores y eso lo respeto, pero en el caso de Andrés Felipe hay que tener mucha prudencia para saber específicamente que problema tiene; nosotros haremos un acompañamiento integral para que el jugador este tranquilo y que pueda volver a la canchas”, dijo Camacho.

Según lo que explicó el directivo, en este momento se podría hablar de un primer diagnostico y es el de ‘corazón de atleta’, teniendo en cuenta los resultados de esos primeros exámenes.

Confirmó que la primera recomendación es hacer una pausa de tres meses en la práctica deportiva.

“Andrés Felipe ha recibido una noticia positiva y es que no hay nada concluyente, no se pueden hacer afirmaciones como muerte súbita que se estaba generalizando. Con el tema del ejercicio lo que he entendió yo es que el corazón es un musculo y con la actividad de élite puede que se crezca, pero eso no significa que sea una enfermedad. Los tres meses de desacondicionamiento hace que se generen algunos cambios”, dijo Camacho.

Finalmente, el directivo aseguró que esperan estar acompañando al deportista y que harán un plan de trabajo especial para él durante esos meses en los que se espera que logre recuperar la confianza y estar seguros de un diagnóstico claro del jugador.