Nuevo presidente de Dimayor habló de ayudas económicas para los clubes

En rueda de prensa el nuevo presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, habló sobre los auxilios económicos que se deben buscar para ayudar a los clubes que desde el mes de marzo no reciben los recursos necesarios para su sostenimiento.

Jaramillo aseguró que muchos clubes en este momento no tiene los recursos necesarios para poder reactivar los contratos con sus deportistas y por eso se deberá desde ya él mismo está trabajando en brindar esas ayudas.

“Los clubes llevan cinco meses sin recibir ingreso de las fuentes de las cuales lo reciben comúnmente, muchos clubes están en una situación que casi que si comenzara la liga no podrían jugar así que es una prioridad, que hacer en este momento de crisis y hay que tomar decisiones como un crisis”, habló Fernando Jaramillo.

La principal propuesta que planteó Fernando Jaramillo tiene que ver con unas líneas de crédito que estén amparadas desde la Dimayor y buscando obviamente el apoyo desde el Gobierno Nacional y el Ministerio de Deporte, buscando la seguridad para los deportistas y los equipos.

“Ver si se le da a los clubes un alivio económico y se le trae liquidez a la clubes a través de una línea especial de crédito, eso es lo primero y lo más inmediato que se debe hacer, hay que trabajarlo con el Gobierno para que nos apoye y que esa línea de crédito sería a través de la Dimayor, porque muchos clubes no son sujetos de crédito por su situación financiera”, explicó Jaramillo.

Igualmente se confirmó que esos créditos podrían asegurarse a través del pago de los derechos de Televisión u otros patrocinadores más, pero que esas opciones hay que jugarlas ya porque la situación es de crisis.

“Ahí tenemos unas garantías importantes donde las podemos considerar y son los derechos de tv, algunos patrocinios que se tienen a futuro, todo eso hay que trabajarlo. Yo no quiero prometer cosas que no voy a cumplir, eso hay que hacerlo ya y me preocupa ese tema muchísimo”, dijo Jaramillo.

Finalmente Fernando Jaramillo habló de la opción real de tener créditos con Bancoldex esperando que se dé el apoyo que hoy requieren los directivos del futbol colombiano y permitir el regreso de la competencia oficial.

“Una de las maneras de hacer esto es con Bancoldex y el fondo de garantías para tener créditos para mejores condiciones, con algunos años de gracias, interés que esté casi que subsidiados, esas son las condiciones que necesitamos en este momento, ahora si logramos eso dependemos de las garantías que nos pidan, pero ese es un tema importante y de generar recursos”, dijo el directivo.