Óscar Córdoba arremetió contra James Rodríguez por su falta de todo

Las recientes declaraciones de James Rodríguez en su cuenta de Twitch no cayeron muy bien. El mediocampista del Everton dijo que no sabía cómo está su equipo, pues no sabe cuál es el rival de los ‘toffes’ en la próxima fecha de la Premier League: “No sé ni con quién juega Everton, si me pueden decir por favor...", fueron las declaraciones del colombiano.