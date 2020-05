Óscar Córdoba choca con periodista por un "el peor arquero del Mundial"

Córdoba contó cómo fue su reacción y respuesta ante la indiscreta pregunta del periodista: “Y yo le dije que había ido con toda la intensión y la ilusión de ser el mejor arquero del mundo y si me voy como el peor arquero, algo hice mal… No me enojé, siempre entendí que hay preguntas y la respuesta es la que te condiciona si (la pregunta) es mala o es buena. Mucho respeto, él era una persona que estaba cumpliendo con su labor de periodista y yo le respondí desde lo personal, desde la ilusión con la que llegaba y con la desilusión que me iba. Me quedaba el resto de mi vida para reivindicarme”.

Cabe señalar que, años después, Oscar Córdoba recaló en Boca Juniors donde fue multicampeón de Copa Libertadores y del rentado argentino, por lo que fue traspasado al balompié de Turquía y años después regresó a Colombia para retirarse como uno de los arqueros más recordados y valorados de los últimos años.