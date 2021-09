Osorio señaló a tres jugadores del América tras derrota con Bucaramanga

América de Cali perdió ante el Bucaramanga 2-1 en un juego que no deja bien parado al cuadro rojo. Los dirigidos por Juan Carlos Osorio no estuvieron bien en el terreno de juego, no obstante, el entrenador defendió la idea de sus jugadores, aunque señaló el comportamiento de tres futbolistas, los que precisamente integraron la línea defensiva: Pablo Ortiz, Marlón Torres y Andrade.

“En cuanto a lo nuestro, una línea defensiva de 23 años de edad la cual no está siendo lo que esperamos. Vamos a seguir trabajando para mejorar esa zona del campo. Las modificaciones que hicimos fueron acertadas y el inicio del juego no. Responsabilidad mía, acepto que no iniciamos como lo hicimos en el segundo tiempo", aseguró el entrenador, que reiteró que la rotación de futbolistas es clave para encontrar un mejor funcionamiento.

Sobre la afirmación de un periodista de que América fue superado, Osorio defendió su postura y afirmó que los rojos fueron mejores y merecieron el triunfo, pero no se consiguió por detalles.

“No estoy de acuerdo con eso. El equipo en cuanto a la posesión y la disposición en campo contrario fue infinitamente superior al rival. El resultado no es lo mismo que el desarrollo del partido, nosotros fuimos superiores incluso en el primer tiempo, en el segundo infinitamente superiores”, indicó.

El entrenador siguió en su análisis y explicó que el mayor problema de los centrales fue la salida con el balón para generar la primera ventaja de América en el partido.

“No es muy coherente ese comentario. Corte defensivo eran los 3 centrales y Luis Paz… ¿Entonces ahora sí la rotación parece que se debe ejecutar? No, debe ser la oportunidad y la responsabilidad de los más experimentados de salir de esta situación", concluyó.

América está undécimo en la tabla de posiciones con 14 puntos en once encuentros y cero goles de diferencia.