La próxima fecha de la Liga BetPlay 2024-I está a la vuelta de la esquina y Atlético Nacional debe sí o sí corregir el tema goleador en un momento complicado, sumando 450 minutos sin romper los arcos contrarios. Esta es la urgencia del club y de los aficionados. Pablo Repetto estuvo en la conferencia de prensa días antes de enfrentar al Boyacá Chicó, y sacó conclusiones.

Justamente, sobre las anotaciones, precisó que, "la confianza, más que lo táctico, no llevamos mucho tiempo, y se va a ir afinando con los entrenamientos. Sobre todas las cosas, lo más importante es la confianza. Es verdad, no hicimos goles, jugamos con un equipo al que le generamos situaciones. Estaría más preocupado si no hubiéramos generado, aunque no fueron claras, claras. Uno mira los jugadores y Duque no se olvida de hacer goles, Ramírez también. Cepellini es un jugador que aporta gol. Creo que tenemos, lo fundamental es que el equipo esté bien ofensivamente. Ese es nuestro trabajo.

Vea también: Rifirrafe entre Alberto Suárez y periodista en rueda de prensa: “ve a donde un psicólogo”

Además, afirmó que no depende solo del cuerpo técnico, “a veces no se puede hacer nada, solo se les puede dar la confianza a los jugadores. Estamos tranquilos porque uno mira, ustedes lo conocen más que yo a Duque. Independientemente de que no tiene 20 años, uno mira los números de un jugador que tiene recorrido, es positivo para el grupo y es lo que nos da confianza para el futuro. Lo importante es que surjan los resultados positivos para liberar esas tensiones que existen en un equipo como Atlético Nacional”.

Explicó que no es un estratega que le guste mucho rotar, “vamos evaluando qué es lo mejor, no habrá muchos cambios al equipo que pusimos el otro día. Queremos consolidar cosas que se vieron que fueron buenas. Siempre hay que tener un equilibrio, hay situaciones que hay que rescatar como positivas, y hay otras que hay que mejorar. El equipo tiene que mejorar a partir de cosas buenas para consolidar un equipo. No creo que un club pueda tener grandes resultados rotando cada partido. Matemáticamente tenemos chances, y Nacional es un equipo que te exige el fin de semana a buscar los tres puntos y es la apuesta que tenemos siempre.

Le puede interesar: América de Cali presentó su nuevo refuerzo: un delantero que pasó por Europa

Por último, le preguntaron por una especie de diálogo con la afición, “no tengo un conocimiento de cómo son las situaciones, estoy abierto, y la hinchada es fundamental, el que no lo entienda así y más en un equipo como Nacional. Cuando llegué acá dije que eso fue lo que más me llamó la atención. Si hay que tener un diálogo con los hinchas para sumar al equipo, lo hago, bienvenido sea. Creo que sería muy bueno para todos. Los directivos, hinchas y el club. Todos hacemos parte del club y todos vamos a ser importantes cuando se logren cosas positivas”.