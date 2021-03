'Pecoso' Castro tiene la ilusión de volver a dirigir en el fútbol colombiano

Luego de su polémica salida de América de Cali mediando el año 2019 por supuestos problemas de salud y en medio de algunas diferencias con directivos y jugadores, Fernando 'Pecoso' Castro reapareció este miércoles para hablar de sus recuerdos como entrenador y de un posible regreso a los banquillos técnicos.

'Pecoso' Castro habló en 'Supercombo del Deporte' de RCN Radio Cali: "Yo veo fútbol, todo lo que más pueda, el hecho de que trabaje o no trabaje, no depende de mí, depende de los dirigentes, yo no tengo empresario o quien me mueva o me ofrezca, toda la vida me han llamado a mí", señaló en primera medida.

"Si me llaman, vuelvo a dirigir, pero tiene que ser un proyecto respaldado por los dirigentes", subrayó el controvertido timonel.

Luego opinó sobre el difícil presente del Deportivo Cali: "Indudablemente tiene que haber una preocupación de todos, cuando el equipo no funciona debe haber preocupación, en cuerpo técnico, directivos, jugadores e hinchada, pero hay que estar tranquilos, hay que ver como termina".

"Yo veo que el fútbol colombiano se viene jugando, pero no tiene un avance positivo, hay que ver que es lo que pasa en el fútbol colombiano, la vitrina de nosotros es el fútbol internacional... Antes un jugador duraba por lo menos 4 o 5 años en el equipo profesional, ahora llega un jugador y el afán es venderlo, yo creo que el problema hay que mirarlo desde abajo", agregó sobre el presente del balompié colombiano.

Luego contó que ha recibido ofertas tras salir de América: "A mí nunca se me ha pasado por la cabeza, no pensar más en fútbol, jamás. Esto es el pan de cada día de uno, uno muere con eso, eso es como estar uno sin poder desayunar o poder dormir... Hace un tiempito me ofrecieron un equipo y económicamente me ofrecieron lo que ganaba cuando llevaba 1 año de DT, en vez de reconocerme mi trabajo me tiraron fue para abajo, me llamaron porque no había más y hay que reconocer el trabajo".

Y cerró hablando de sus premisas como entrenador: "Cuando esté sonando el himno, miren hacia la tribuna, piensen en ellos, no piensen en mi, en gente que deja de comprar un mercado o unos tenis o lo que sea por comprar una boleta, eso le manifestaba a mis jugadores, respeto por el hincha".

"Los principios de un ser humano no tienen precio, yo por lo menos no tengo la verdad en el fútbol, tengo una forma de vivirlo, de sentirlo y de exponérselo a los jugadores, una vez hice una ronda y llegué a una casa que el piso era de tierra, pero tenía carro... Yo nunca en mi vida he multado a un jugador, nunca le he quitado la plata, nunca he irrespetado el fútbol, yo no soy moneda de oro para gustarle a todo el mundo, hay unos que llegaron al fútbol y se sostuvieron por empresario, no porque hayan sido crack", finalizó Castro Lozada.