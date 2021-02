Por primera vez en la historia del fútbol colombiano cuatro mujeres pitarán un partido masculino

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer el listado de árbitros que impartirá justicia en la octava fecha del Torneo BetPlay.

La jornada tendrá la particularidad que el partido entre Barranquilla F.C y Atlético Huila de este viernes 26 de febrero en el estadio Romelio Martínez será dirigido por un equipo arbitral conformado completamente por mujeres.

María Daza, del departamento de Norte de Santander, será la juez central y tendrá como primera asistente a Mary Blanco de Boyacá y como segunda a Nataly Arteaga de Nariño.

La cuarta arbitra será Vanessa Ceballos del departamento de Magdalena.

Barranquilla FC Vs. Atlético Huila

Árbitro central: María Daza - Norte de Santander

Asistente 1: Mary Blanco - Boyacá

Asistente 2: Nataly Arteaga - Nariño

Cuarto árbitro: Vanessa Ceballos - Magdalena

Durante la octava fecha. el partido entre Atlético FC y Cortuluá tendrá a Mayra Sánchez como segunda asistente.

Actualmente, Barranquilla es 15 en el Torneo BetPlay con cuatro puntos mientras que Atlético Huila es segundo con 12 unidades.

La octava jornada de la segunda división se completará con los partidos: Unión Magdalena Vs. Bogotá; Llaneros Vs. Fortaleza; Orsomarso Vs. Real Cartagena; Valledupar Vs. Leones; Atlético Vs. Cortuluá; Tigres Vs. Boca Juniors y Real San Andrés Vs. Quindío.