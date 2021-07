¿Por qué Emiliano Martínez insultó a Borja, Mina y Sánchez? Papá del portero lo explica

Emiliano Martínez fue la gran figura y centro de polémica en la victoria de Argentina contra Colombia en penales por las semifinales de la Copa América. El portero de Aston Villa puso a su selección en la final contra Brasil y se llevó todos los elogios.

En el programa argentino ‘Hablemos de Todo Hoy’ entrevistaron a Alberto Martínez, padre de Emiliano; y él no ocultó su felicidad, además de dar detalles sobre la agresiva estrategia mental del guardameta y lo que viene para él en la selección y la Premier League.

“Anoche no pude hablar mucho porque yo estaba llorando. Me dijo 'Papi disfrútalo, gordo disfrútalo que esto es tuyo'. Me dijo eso y me terminó de partir. Lo felicité, le hablé del buen momento que estaba pasando y le dije 'pensá en tu familia, en tus hijos, en tu hija que no la conocés'", comentó Alberto revelando que Emiliano fue padre mientras está en la Selección.

Sobre los insultos de Martínez a los colombianos, dijo: "Lo escuchaba y yo no podía creer que fuera Emiliano. Él es muy hablador abajo y grita, pero así con los rivales, no. Tiene que haber algún motivo, porque a Cardona y Cuadrado no les dijo nada… No hablé con él, pero me lo imagino porque Emi le dijo 'vos estuviste boqueando afuera'. Y el otro bailaba cuando nos hicieron el gol. Hizo esos pasitos medio raros. Por eso Emi le revolvió la coctelera y le trabajó la cabeza”

“El otro boqueaba de afuera. Viste como es ahora que se escucha todo… Ayer boqueó a los tipos porque no se estaban portando bien. Ni murmuró con Cardona", agregó Alberto.

Y cerro destacando la humildad de Emiliano Martínez: "Si me tengo que llevar algo de mis hijos, es lo humildes que son. Y no creo que le vaya a cambiar la vida por esto. Él va a seguir con este perfil bajo. Tiene que estar agrandado futbolísticamente, sí. Pero a él no le va a cambiar nada. Él va a venir acá, va a comer un chori tirado en el piso como todos los amigos. Él juega a la Play todas las noches con dos amigos de Buenos Aires que son de la escuela. Emiliano es un pibe muy sensible. No es un pibe de esos que se les sube el humo a la cabeza. Nunca te va a mirar por arriba del hombro. Bah, lo mato yo si te mira por arriba del hombro".