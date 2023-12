Presidente del América dio su verdad y explicó por qué se fue Adrián Ramos

Mauricio Romero, presidente del América de Cali, rompió el silencio y se pronunció sobre la salida de Adrián Ramos, generando polémica entre los hinchas vallecaucanos. En declaraciones a Zona Libre de Humo, Romero explicó que Ramos presentó la carta de no renovación hace un mes y que, a pesar de los esfuerzos por persuadirlo, el delantero manifestó su firme decisión de no continuar con el equipo.

"Adrián Ramos nos presentó la carta de no renovación hace un mes y quedamos de hablar la semana pasada. Ahí me manifestó que no quería seguir, lo tratamos de convencer, de persuadirlo, pero que la decisión era esa", afirmó el dirigente, dejando claro que la salida del jugador no fue una decisión unilateral por parte del club.

Vea también: Deportivo Pereira hizo histórico fichaje: pagará 2.300 millones de pesos y firmó hasta 2026

El presidente rojo expresó su sorpresa ante las críticas recibidas y desmintió las especulaciones en torno a la supuesta falta de interés por parte del club en retener a Ramos. "Estoy sorprendido de la cantidad de cosas que se han dicho sobre el anuncio de Ramos en los medios. Él se fue porque quiso. Don Tulio (Gómez) lo había manifestado. Él se podía quedar hasta donde quisiera", agregó.

Le puede interesar: Liga BetPlay: estos son los jugadores que se perderán la primera fecha en 2024

Con estas declaraciones, Mauricio Romero buscó aclarar la situación y disipar las dudas en torno a la partida de un jugador que fue referencia de los 'Diablos Rojos' en las últimas cuatro temporadas. Pese a las explicaciones, la molestia entre los hinchas no para en el América debido a los refuerzos confirmados hasta ahora.