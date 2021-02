Programan los partidos aplazados de América, Millonarios y Santa Fe

Iniciando la Liga Betplay 2021, el segundo pico de la pandemia en Colombia y las medidas de restricción en diferentes ciudades obligaron a aplazar varios partidos en primera y segunda división. Ahora, ya con un espacio en el calendario y una mediana normalización de la contingencia, Dimayor ha programado partidos para ponerse al día.

Patriotas vs América de la fecha 1 y Chicó vs Millonarios de la fecha 2 se aplazaron por cuenta de las prohibiciones para prestar el estadio de Tunja. Además de Santa Fe vs Tolima por los arreglos en las gramillas de El Campín y Techo en Bogotá.

Programación partidos aplazados Liga Betplay

LIGA BetPlay DIMAYOR I-2021

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 1

3 de marzo

Patriotas Boyacá vs América de Cali

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win +

FECHA 2

4 de marzo

Boyacá Chicó vs Millonarios FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win +

Independiente Santa Fe vs Deportes Tolima

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +

Cuando se jueguen estos partidos quedará al día el calendario de la Liga Betplay y los equipos que aparezcan con menos partidos jugados en la tabla será por las correspondientes jornadas de descanso sorteadas en el fixture.