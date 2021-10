PSG pide sanción para Real Madrid por "negociar" con Mbappé

Leonardo, director deportivo del París SG, denunció este sábado una "falta de respeto" del Real Madrid por la manera en la que flirteó públicamente con Kylian Mbappé para ficharlo, una manera de actuar que merece sanción según el club francés.

"Con Mbappé ha habido un trabajo. Hace dos años que se habla públicamente de él, como si fuese normal. Hemos informado en varias ocasiones al Real Madrid de nuestro descontento", declaró el dirigente brasileño al margen de una intervención en el Festival del Deporte organizado por el diario italiano La Gazzetta dello Sport en Trento.

"Es algo que debería ser sancionado (...) Es una falta de respeto", insistió Leonardo, que precisó que el objetivo del París SG sigue siendo renovar el contrato del delantero, que llega a su fin el próximo 30 de junio.

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez declaró el martes que espera que la llegada de Mbappé al club blanco esté "solucionada" en "enero", cuando el jugador ya será libre para negociar con cualquier otro equipo, aunque horas después el dirigente español echó marcha atrás en esas declaraciones.

El Real Madrid quiso fichar el pasado verano (boreal) a Mbappé, llegando a proponer una oferta de 180 millones de euros (208 millones de dólares) por el pase del campeón del mundo en 2018. La oferta fue rechazada por el PSG.

Mbappé confirmó a comienzos de semana en la emisora RMC que informó en el verano (boreal) al PSG de su voluntad de abandonar el club.

Leonardo negó cualquier comparación en la manera de actuar del Real Madrid con Mbappé a la de el PSG con Gianluigi Donnarumma, asegurando que el club francés no negoció con el arquero italiano hasta que el Milan anunció que no oficialmente que no renovaría, por lo que era "un jugador libre".