"Quedé asustado": James reveló costumbre árabe que lo hizo sentir incómodo en Qatar

En una entrevista con el portal Globo Esporte, James Rodríguez detalló su experiencia mientras jugaba en Qatar con el equipo Al Rayyan.

El futbolista colombiano admitió que le resultó difícil adaptarse a una cultura completamente opuesta a la que estaba acostumbrado, después de haber vivido en países como España, Portugal e Inglaterra.

El cucuteño señaló que enfrentó dificultades para asimilar algunas costumbres en Qatar, principalmente en la interacción con sus compañeros en momentos específicos. "En el fútbol, cuando todos toman un baño, se quedan sin nada (de ropa) y allí los compañeros me decían: 'No, no, no puedes quedarte así'. Quedé asustado", mencionó el 10 de la Selección Colombia; "Fue mucho más difícil la adaptación en ese país".

También mencionó otras costumbres, como la forma de comer: "Ellos comen con la mano. Para mí también fue difícil. Todos comen juntos con la mano. Me ofrecían compartir y yo decía: 'No, gracias'. Preguntaba por los cubiertos y me decían: 'No, con la mano', y yo les respondía: 'Estás loco, no voy a comer con la mano'".

Vea también: Reinaldo Rueda desmintió una mala relación con James Rodríguez

Por otro lado, James Rodríguez habló sobre su experiencia en el fútbol brasileño desde que llegó al Sao Paulo hace unos meses. El exjugador de Banfield, Porto de Portugal, Real Madrid, Bayern Munich y Everton indicó que se siente cómodo en el país, pero ha quedado sorprendido por la intensidad física de los jugadores hasta ahora.

"Pensé que aquí era menos físico, pero es muy físico. Los partidos se detienen mucho por las faltas, también hay muchos choques. Pensé que era más técnico. Hay jugadores de mucha calidad, sí, pero el juego es muy físico. Eso pensaba yo, pero cuando juegas con un equipo que tiene calidad, es mucho más fácil", afirmó.

Le puede interesar: No aguantan más James Rodríguez; en Brasil lo tildan de "un problema"

A pesar de las críticas y las dudas sobre el aporte que pueda brindar al equipo tricolor, James continuará con el Sao Paulo el próximo año, considerando su ascendencia, calidad y las decisiones que el cuerpo técnico debe tomar con respecto a su titularidad.