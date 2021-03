¿Reinaldo Rueda se quería quedar en Chile?

La salida de Reinaldo Rueda de la Selección de Chile aún tiene un sabor amargo en miembros de la junta directiva del país austral. El entrenador vallecaucano dejó el banquillo técnico para pasar a la Selección Colombia, así su idea no fuera partir de la roja tan pronto.

Según Ian Mac Nive, ex gerente de la selección chilena, “Reinaldo se quería quedar y no tenía por qué salir. Pero Milad declaró que la señora estaba disconforme, que Rueda estaba disconforme”, sostuvo a El Mercurio de Chile.

Asimismo, Mac Nive recalcó que “esas cosas no son ciertas. Para Reinaldo, Chile es el mejor país. Debieron buscar una salida directa y no por el lado. Eso me dolió mucho”, teniendo en cuenta que, a pesar de lo malos resultados en el inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022, los jugadores referentes del plantel aprobaban la continuidad de Reinaldo.

Por otra parte, manifestó los motivos para que Mac Nive dejara ‘La Roja’: “La primera fue por tema personal, fue un desafío ejercer el cargo por cuatro años y ahora es momento de arriesgarme a hacer otras cosas”.

Asimismo, resaltó que el segundo motivo fue porque “estaba desgastado, yo no quería ser cómplice de tonteras. Temas de raíz, de cómo funciona la ANFP. Y la forma en que se dio la salida de Reinaldo Rueda fue la cereza del pastel. Ya no podía seguir. No podía avalar eso. La forma fue terrible”.

Hay que recordar que el sucesor de Rueda es Martín Lasarte, quien busca recomponer el camino de Chile para volver al mundial, ya que en el de Rusia 2018, el equipo que en ese entonces era dirigido por Juan Antonio Pizzi no logró el tiquete.