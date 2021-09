Respaldó total de David Ospina a la defensa de la Selección Colombia

David Ospina se ha consolidado como uno de los referentes de la Selección Colombia al custodiar el arco nacional. Este martes 7 de septiembre, el portero colombiano dio a conocer el respaldo que tiene el plantel en los defensa que están actualmente en la plantilla y en especial a Dávinson Sánchez, a pesar de los errores cometidos en el anterior compromiso.

"Respaldo total, son jugadores que vienen haciendo las cosas bien en sus clubes. Óscar Murillo viene de hacer dos grandes presentaciones en Bolivia y Paraguay, Carlos Cuesta en Bélgica. Andrés Llinás en Millonarios. Son jugadores importantes que si están en la Selección Colombia es por que tienen grandes condiciones para afrontar cualquier situación, cualquier partido y al final todos tienen la confianza de poder hacer las cosas de muy buena manera", afirmó.

Confianza en Dávinson Sánchez

"Lo primero es resaltar la clase de jugador que es Dávinson. No podemos olvidar eso. Las características que tiene, cómo nos representa fuera del país. Él sabe que tiene la completa confianza del grupo. por ese lado hay que estar tranquilos. Las críticas siempre van a estar para el que sea, convivimos con eso, tiene la madurez para afrontar todas las situaciones y siempre ha salido fuerte de todo lo que pueda pasar afuera del campo", dijo.

Estilo juego Vs. Chile

"Tenemos que seguir creyendo en nuestro plan, contamos con jugadores importantes, es fundamental mantener el balón la mayor parte del partido para poder controlarlo desde cualquier ámbito en el terreno. Tenemos que seguir creyendo en eso, en el momento en que podamos atacar hay que hacerlo de muy buena manera y eficiencia. Será importante por que tenemos un rival que con la pelota tiene grandes jugadores y que aprovechan cualquier oportunidad que tenga", aclaró.

Trabajo de Reinaldo Rueda

"Ha sido claro con nosotros. Lo más importantes es mantener la pelota. La propuesta hacia adelante para poder saltar las líneas del rival y eso se ha ganado en los últimos partidos. hemos creado ocasiones, pero no hemos tenido la fortuna de poder concretar en los momentos que se tienen las oportunidades. El mensaje y el plan siempre ha sido claro", puntualizó.

Alternancia en Napoli y el buen nivel

"Se me ha presentado esa situación en los últimos tiempo en Napoli, lo que me mantiene con el ritmo, con un buen nivel. Cada momento que no tengo la posibilidad de jugar me entreno al máximo para cuando llegue el momento de jugar me encuentre bien para poder aprovechar esa oportunidad. Sé que siempre debo estar al máximo en mi club y en la selección", afirmó.