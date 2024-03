Durante el compromiso por la séptima fecha del Torneo BetPlay 2024-I entre Unión Magdalena vs Real Cartagena, más allá del empate a dos tantos final, hubo mucha polémica por los enfrentamientos por parte de la hinchada visitante en la cual una persona salió herida. Pero, además de la riña en las tribunas del Estadio Sierra Nevada, en la rueda de prensa, Alberto Suárez se deshizo contra un periodista.

Vea también: América de Cali presentó su nuevo refuerzo: un delantero que pasó por Europa

Gudmar García, quien ya había tenido rifirrafes con Alberto Suárez, volvió por tercera ocasión a enfrentarlo con un torpe cuestionamiento que poco o nada tenía que ver con el empate. La ‘pregunta’ solo señalaba a Suárez resentido con el Unión Magdalena, equipo al que dirigió en 2005 y con el que descendió. Cuando le dieron el micrófono a García, comentó, “nos volvemos a encontrar otra vez profe. Una coincidencia, ya es la tercera. Impotencia, pelea, lo mismo que el año pasado. No había bajado a rueda de prensa este año, bajé porque vino usted, me da la papaya y aquí estoy. ¿Cuál es el resentimiento que tiene con Unión Magdalena?”.

Alberto Suárez esperó su turno asintiendo con la cabeza, para después estallar, “hombre, no habías bajado y eres tan descarado que decís que bajas porque vine. Por qué no te liberás, andá a donde un psicólogo que te ayude a liberarte de Suárez. Porque es que no puede ser que con una actividad que es la cuarta poder del estado, vengás con esto. Los resentimientos son tuyos, la rabia es tuya. Esta rueda de prensa no es para venir a expresar el resentimiento ni las rabias. Hablemos de fútbol, seguís en las mismas. Te vas a morir, un día de estos por un infarto porque no lográs liberarte. Libérate para que podás crecer en tu profesión”.

Le puede interesar: [VIDEO] Teo Gutiérrez aún tiene magia: asistencia de lujo en Real Cartagena

No es la primera ocasión en la que Alberto Suárez se enfrenta a las preguntas de poca cabida del periodista. Cuando dirigía a Envigado, le cuestionó por su forma de jugar, “la gente viene un domingo a ver un partido aburrido, ¿a qué juega Envigado?”. Alberto sentenció, “es tan pobre el fútbol del Unión como algunos periodistas. Si usted cree que es un muy pobre espectáculo, lo animo a que no vuelva”.