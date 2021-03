Rufay Zapata se despide con emotivo mensaje: anunció su retiro y lo que viene

Uno de los porteros más importante de los últimos años en el fútbol colombiano es Róbinson ‘Rufay’ Zapata. El experimentado guardameta vivió momentos gloriosos con América de Cali, pero Santa Fe fue el club donde más ganó y más se destacó; siendo considerado como ídolo por gran parte de la afición.

El guardameta salió de Santa Fe en 2019, tuvo un corto paso por Jaguares en 2020 y ahora, luego de no tener equipo para 2021, avisó oficialmente su retiro a los 42 años de edad y lo hizo con un extenso y nostálgico mensaje en redes sociales; donde también mencionó que seguirá vinculado al fútbol en funciones formativas.

“Hoy con agrado miro hacia atrás y me siento contento por todo lo realizado en mis 22 años de carrera como futbolista profesional. El motivo real de escribir esto es simple y llanamente agradecer a todas aquellas personas que hicieron parte de mis inicios, mi formación y del recorrido en estos bonitos años de trayectoria. Gracias a Dios por darme el don y guiarme en el camino abriéndome puertas, gracias a mis padres, hermanos, hermanas, amigos, esposa, hijos y profesores”, señaló Zapata en primera medida.



“Viví momentos difíciles y tuve la bendición de contar con personas que me ayudaron a entender que el fútbol es una pasión, pero es fútbol y la vida sigue. Ahora estoy viviendo esa otra parte de mi vida que me hace despertar feliz día a día al lado de mis hijos y mi esposa, disfruto recibirlos cuando llegan del colegio, disfruto de comer un "corrientazo" con mi esposa y estar los fines de semana en casa”, agregó ‘Rufay’ a través de Instagram.

“Una vez más, desde el fondo de mi corazón, gracias a ustedes por estar ahí... Dios los bendiga mi gente. Ah, pero esto sigue y muy pronto aportaré mi conocimiento a las nuevas generaciones, Pendientes”, apostilló Zapata sobre su futuro.

Además de Santa Fe, América y Jaguares, Zapata figuró en equipos como Real Cartagena, Cúcuta Deportivo, Deportivo Pereira, Águilas Doradas y Millonarios. En el exterior jugó con Rosario Central, Independiente de Avellaneda, Belgrano, La Serena de Chile, Steaua Bucarest y Galatasaray.

En su palmarés tiene dos títulos locales con Santa Fe, dos Superligas, una Copa Sudamericana y la Suruga Bank en Japón. Con América ganó una Copa Merconorte y también tuvo varias convocatorias en Selección Colombia.