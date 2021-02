Sanguinetti reveló los detalles de su salida del Atlético Bucaramanga

Luego de finalizar la fecha 6 de la Liga Betplay, rodó la primera cabeza de un entrenador en el año 2021 del fútbol colombiano. El afectado fue Guillermo Sanguinetti, estratega de Atlético Bucaramanga que no logró encontrar la forma de sacar a flote al ‘leopardo’ y la derrota ante Santa Fe colmó la paciencia.

Sanguinetti estuvo cerca de salir de Bucaramanga en diciembre tras la liguilla de perdedores, pero la directiva decidió darle continuidad por temas económicos y ahora sí se decidió a rescindir su vínculo por los malos resultados; algo similar a lo que le sucedió en Santa Fe. El DT tiene otra visión de la situación y así lo manifestó en ‘Primer Toque’ de Win Sports.

“No es una situación que me pone contento, no se logró lo que queríamos, el equipo mostró cosas importantes, teníamos equilibrio, nos faltó en la parte ofensiva, pero en defensa estábamos bien, el equipo tenía ilusión de hacer un buen campeonato. Dejamos una base importante en cuanto a la estructura y el armado, hay cosas por mejorar, pero los procesos tienen su tiempo. Los resultados siempre marcan tendencias, pero el funcionamiento siempre fue bueno”, señaló en primera medida el DT.

Luego comentó las dificultades que tuvo para gestionar su equipo: “Cuando arranca un campeonato, todos los equipos tienen una pretemporada, esos partidos van dando el tiempo de conocimiento, a nosotros no nos sucedió. Ha sido atípica la pretemporada, no es fácil armar un equipo como nos tocó a nosotros. Luego de terminar la temporada pasada la mayoría terminaban contratos, algunos se fueron a otros equipos con mejores condiciones. Los jugadores que llegaron lo hicieron con el visto bueno nuestro, los procesos de trabajos no son fáciles y no salen de la noche a la mañana”.

Explicó cómo se dio su salida luego de caer el domingo en Bogotá: “Tras la derrota con Santa Fe me notificaron mi salida, pero nunca me manifestaron la situación, no pensé que estuviera en juego mi cargo

Y cerró hablando de su futuro tras salir de Bucaramanga: “He recibido llamadas de muchos amigos por esta situación, me ha tocado dirigir en muchos lados, estoy a la espera, por el momento estoy tranquilo”.