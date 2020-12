En la gran final del fútbol femenino, Independiente Santa Fe logró coronarse campeón de la Liga Betplay Femenina tras ganarle 2-0 al América de Cali en el Estadio El Campín con las anotaciones de Fany Gauto al minuto 11 y Nubiluz Rangel a los 47 minutos de la parte complementaria.

El primer tiempo fue de total dominio para las dirigidas de Alberto Erazo, que salieron en búsqueda de aumentar la ventaja, ya que el partido de ida logró ganar 2-1, por lo que Andrés Usme y sus jugadoras debían descontar para poder jugar con tranquilidad.

No obstante, fue Santa Fe, a través de Gauto, quien tempranamente ponía el 1-0 en el marcador y por ende, le dejaba la responsabilidad a América, ya que dejaba la serie 3-1; algo ‘difícil’ para el conjunto ‘escarlata’.



Sin embargo, las jugadoras del rojo vallecaucano no quisieron quedarse atrás y fue gracias a Gisela Robledo, quien remató con pierna derecha desde la media luna del área de Santa Fe, pero fue controlado por la portera Daniela Solera.

A pesar del susto de Robledo, al minuto 22 fue Jessica Peña, quien decidió sacar un fuerte remate, pero lamentablemente para Santa Fe el balón dio en el travesaño y por ende, se ahogó el grito de gol.

Finalmente, ya para acabar el primer tiempo, Robledo aprovechó un pase filtrado de Carolina Pineda y con un buen control se llevó la pelota hasta el arco de Solera pero otra vez el palo, empezaba a ser la figura del compromiso.



A pesar de que las 'Leonas' tenían la ventaja, salieron en el segundo tiempo con la misma convicción de poder sellar la victoria y alzar el título, por lo que a los 47 minutos de la parte complementaria, Nubiluz Rangel puso el 2-0, el cual dejaban casi sellada la serie.

Sin embargo, el conjunto de Erazo, aún sabiendo que tenía la 'estrella' en las manos, no bajó los brazos y por ende, quiso ampliar el marcador pero no fue posible, ya que sus jugadoras 'no estuvieron finas' en los últimos instantes.

Cabe resaltar que con esta estrella, Santa Fe se coronó campeón de la cuarta edición de la Liga Femenina Colombiana y quedó como bicampeón del FPC, tras haber conseguido su primer título en el 2018.