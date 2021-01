Santa Fe derrotó en condición de visitante a Águilas Doradas

En el estadio Alberto Grisales, Águilas Doradas cayó ante Independiente Santa Fe. El equipo de Harold Rivera consiguió sus primeros tres puntos del campeonato tras vencer al equipo de Hubert Bodhert 0-2 con los goles de Kelvin Osorio (59) y del delantero Michael Rangel (73).

Le puede interesar: Se encienden las alarmas en Millonarios: hay una baja sensible para el partido ante Once Caldas

Tras un primer tiempo de ida y vuelta, ambos conjuntos salieron en búsqueda de la victoria que les permitiera una mejor ubicación en la tabla de clasificación; por lo cual, el equipo capitalino fue el primero en llevarle susto al arco defendido por Carlos Bejarano. Fue a los dos minutos cuando Dairon Mosquera, a través de un cabezazo proveniente de un tiro de esquina, envió el balón que se fue cerca del poste de la mano derecha del guardameta.

No obstante, Águilas Doradas no se quedó atrás y un minuto después, mediante Jhon Salazar, quien sacó un fuerte remate desde la media luna que pasó rozando el palo de la mano derecha del portero del equipo ‘cardenal’, Leandro Castellanos.

Para el minuto 29, el conjunto local volvió a acercarse al arco de Santa Fe, pero esta vez fue mediante Jhon Pérez, quien mediante un tiro libre por poco abre el marcador en la primera parte del compromiso, pero para fortuna de Santa Fe, el balón no le bajó a Pérez en el momento adecuado.

Sin embargo, el equipo dirigido por Hubert Bodhert no bajó los brazos y en el minuto 38 tuvo la opción más clara del compromiso, luego de una jugada por la banda derecha donde Salazar le centró un pase rastrero a Alejandro Artunduaga, quien incómodamente pateó con la pierna izquierda enviando el balón fuera de la cancha.

Lea también: Patriotas y Boyacá Chicó empataron en el clásico de Tunja

Ya para la segunda parte del compromiso, Santa Fe salió en búsqueda de los primeros puntos de la temporada 2021. Gracias a la anotación Osorio, quien aprovechó que su compañero, Michael Rangel le bajó la pelota en el punto penal y con un remate a la derecha, logró vencer a Bejarano para poner el 0-1 en el nido de las ‘águilas’.

No obstante, los dirigidos por Rivera no se quedaron con esa anotación, por lo cual se fueron al ataque y tras varios intentos llegó la anotación. Tras una mano en el área por parte del lateral izquierdo Álvaro Angulo, el juez del compromiso no dudó en pitar penal y fue Rangel, quien el encargado de anotar el segundo tanto del partido mediante el cobro desde el punto penal, que dejo con tranquilidad a Santa Fe.

Hay que recordar que los ‘Leones’ con su primera victoria del campeonato quedaron ubicados en la novena posición, mientras que Águilas Doradas quedó en la casilla 17 con tan solo una unidad.