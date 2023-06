Selección Colombia sub–23: ya se conoce quién será el técnico para el Preolímpico

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer en la tarde de este martes que ya está definido el técnico que tendrá a su mando a la Selección Colombia sub-23 que disputará los Juegos Panamericanos de Chile 2023 y el Preolímpico Conmebol el próximo año en Venezuela.

A través de un comunicado, la FCF reveló que fue Héctor Cárdenas el técnico designado para coger esta categoría de la Tricolor con el fin de continuar con el proceso que viene haciendo con la sub-20, misma a la que llevó al reciente Mundial disputado en Argentina.

"Este será el cuarto combinado nacional que dirija Héctor Cárdenas, ya que ha estado al frente de la Sub 17, Sub 20 y la Selección Colombia de Mayores como encargado. De igual manera, el caleño de 43 años y su cuerpo técnico, seguirán al frente de la Selección Colombia Sub 20 para futuras competencias", añadió en el comunicado la Federación.

Es importante resaltar que desde hace varios días se hablaba de los posibles candidatos, pero parece que el Comité Ejecutivo de la FCF se fue a la fija y eligió al estratega que ha tenido más contexto de las categorías inferiores en los últimos años.