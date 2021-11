Selección Colombia: Tres críticas que no dejan dormir a Rueda

Los recientes compromisos de la Selección Colombia han dejado en la boca de todo el mundo el nombre del estratega Reinaldo Rueda, quien ha recibido ciertas críticas por el bajo rendimiento en las Eliminatorias a Qatar 2022.

En los últimos partidos la ‘tricolor’ no ha podido ganar y mucho menos marcar, por lo cual, la hinchada no está conforme, a pesar que a la fecha, la selección se encuentra clasificada a la próxima Copa del Mundo, pero más por terceros que por trabajo mismo.

Tres críticas fulminantes que no dejan dormir a Reinaldo Rueda

La primea crítica que ha recibido Rueda es la falta de generación de juego. Aunque en los recientes partidos llevó a dos de los mejores creativos como lo son James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, el equipo no se vio lucido, por lo que este factor ha influido en el momento de generar opciones claras de anotar, ya que las pocas que se crean los delanteros non han estado ‘on fire’.

La segunda que también se ha sacado a relucir es que no se ve a una Colombia con Jerarquía. Aunque hay jugadores de experiencia y renombre, no se puede rescatar uno que ayude a levantar el ánimo de los once que se encuentren dentro del campo, pues un partido complejo se necesita el líder que tenga voz y voto al momento de superar la tempestad.

La última crítica tiene que ver con las sustituciones y convocatorias. En partidos decisivos, el técnico Rueda ha realizado cambios que para muchos no son acordes con lo que se vive en ese momento. El más reciente fue la sustitución de Luis Díaz, quien ha sido su ‘salvador’ en los partidos anteriores ante Brasil y Paraguay.

Asimismo, la convocatoria de Luis Muriel que ha sido señalado tras no lograr buenas presentaciones en los partidos en lo que ha defendido la camiseta de Colombia al punto de ser comparado como si estuviera jugando en divisiones inferiores.