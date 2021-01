"Soy de selección y por mi país doy la vida": Juan Fernando Quintero

Una de las grandes sorpresas en el mercado de fichajes internacional fue la salida de Juan Fernando Quintero de River Plate. El volante colombiano decidió partir hacia el Shenzhen del fútbol chino dejando millonarias ganancias al club argentino, pero una intensa polémica por su futuro deportivo.

Además de generar una gran baja en River, también se debate sobre un nuevo llamado de Juanfer a la selección Colombia cuando empiece a competir en China, puesto que ese fútbol es considerado como de menor nivel y este año él no ha jugado tras su partida de River, al respecto, el jugador respondió.

“Siempre he querido estar en la selección, he demostrado, he estado en los momentos más importantes, lastimosamente en las últimas convocatorias no pude estar, pero soy de selección y por mi país doy la vida; jugar en China no tiene nada que ver con uno prepararse bien para poder aportar en el equipo y eso es lo que importa”, señaló en diálogo con el periodista Juan Felipe Cadavid de Win Sports.

Sobre las caídas de Colombia ante Uruguay y Ecuador en Eliminatorias, comentó: “Es duro, son sentimientos encontrados porque en el equipo tengo muchos amigos y como colombiano también lo sufrí, creo que eso es una señal para todos, las eliminatorias no son fáciles y sabemos que debemos estar preparados para salir adelante”.

“Hablé con varios jugadores, con Falcao y creo que uno tiene que respetar, cuando se habla tanto, cuando hay tanto rumor yo soy el que menos habla con ellos porque el silencio y el pensar hace que uno respete más a sus amigos y colegas”, subrayó.

Asimismo, se refirió a la posible llegada de Reinaldo Rueda a la Selección Colombia: “Uno escucha muchas cosas, sabemos de la experiencia que tiene y si va a estar en la selección esperamos que pueda hacer lo correcto, estamos en un momento muy importante, con un presente de jugadores que pueden hacer historia, pero también nos lleva a tener una mentalidad fuerte, no podemos pensar en ser folclóricos, y debemos saber que dentro del campo debemos hacernos respetar con futbol, tenemos que marcar una época con títulos y el técnico que llegue tiene que aportar en medio de unas bases que ya hay”.

Y cerró hablando sobre sus motivos para ir al fútbol chino: “Hace un mes llegué a Colombia donde tuve la oportunidad de conocer y aceptar la invitación de Shenzen FC, tuve la oportunidad de reunirme con varios jugadores y conocer conceptos del club y luego cuando llegué me encontré con una institución muy ordenada, donde cualquier jugador puede estar, además, vi que en China están manejando muy bien el tema del Covid-19 y creo que eso fue un detonante para irme con mi familia y poder estar tranquilo”, recordando que hace una semana reveló en Argentina que sus planes de retiro profesional están aproximados a cinco años.

“Se habla mucho sobre este tema, en algún momento lo dudé porque también tenía ofertas del fútbol de Catar, hoy en día hay unas leyes en China que ponen un tope salarial y al final, la tranquilidad y el estar bien equilibrado emocionalmente y poder disfrutar del fútbol fue una de las motivaciones para llegar a Shenzen”, cerró hablando sobre el factor monetario que lo habría inclinado hacia el fútbol asiático dejando el alto nivel de River Plate en Argentina.