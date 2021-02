Tabla de posiciones de la Liga Betplay, fecha 6

Se cerró la jornada sabatina donde el mayor beneficiado fue el Deportivo Cali, ya que terminará la fecha seis de la Liga Betplay como líder solitario.

La sexta fecha inició el día viernes con el compromiso entre el Deportivo Pereira y Patriotas donde el cuadro ‘matecaña’ siguió cediendo terreno en la tabla del descenso. El equipo local cayó 1-2 ante el rival directo con las anotaciones de Delio Ramírez (Pereira); Jesús Arrieta y Arley Bonilla por el cuadro boyacense.

Más tarde, Alianza Petrolera recibió a Once Caldas, pero ninguno de los dos equipos logró abrir el marcador, por lo que el compromiso se cerró 0-0.

Ya en horas de la noche, el bicampeón de Colombia consiguió la primera victoria de la Liga Betplay, luego de vencer a Boyacá Chicó 1-2 con las anotaciones de Duván Vergara (salió lesionado) y Yesus Cabrera; por los lados del cuadro ‘ajedrezado’ descontó Javier Calle.

En el inicio de la jornada sabatina, La Equidad dio la sorpresa tras vencer a Millonarios (1-0) en los últimos minutos del encuentro, luego del gol agónico de Kevin Salazar que le quitó el invicto al equipo de Alberto Gamero.

Posteriormente, en el estadio Palmaseca, Deportivo Cali consiguió el liderato solitario, ya que a los 86 minutos del partido, Michell Ramos le marcó un golazo a Águilas Doradas (1-0) que le permitió quedarse con las tres unidades.

Ya en la noche del sábado, Junior perdió los tres puntos en los últimos minutos ante Envigado. Los goles del partido los marcaron Teófilo Gutiérrez (64) y Germán Mera (66), mientras que por Envigado descontó Andrés Córdoba (6) y el salvador fue Jader Maza (90+1).

Tabla de posiciones Liga Betplay, fecha 6:

1. Cali 16 pts

2. Junior 13 pts

3. La Equidad 11 pts (-1PJ)

4. Nacional 10 pts (-1PJ)

5. Millonarios 10 pts (-1PJ)

6. Santa Fe 6 pts (-2PJ)

7. Tolima 8 pts (-2PJ)

8. Jaguares 7 pts (-1PJ)

La jornada culmina con Santa Fe vs Bucaramanga; Medellín vs Jaguares y Pasto vs Tolima. Hay que recordar que Nacional descansa en esta fecha.