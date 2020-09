Tabla de posiciones de la Liga colombiana al cierre de la jornada de sábado

Este sábado se llevó a cabo la segunda parte de la novena jornada de la Liga Betplay con dos desenlaces diferentes para los equipos de Bogotá; además de ratificarse el pésimo momento de Independiente Medellín.

El viernes se abrió la jornada con la goleada 4-0 de La Equidad contra Boyacá Chicó. Los aseguradores se reacomodaron en la tabla de posiciones y los boyacenses siguen hundidos en la zona del descenso.

En la jornada sabatina, Envigado venció a Patriotas en Tunja a primera hora y busca salir de la zona roja; más luego Santa Fe logró una emotiva victoria frente a Deportivo Pereira y ahora es segundo en la tabla de posiciones.

Más adelante, Medellín cayó en el último minuto del partido ante Alianza Petrolera y sigue lejos del grupo de los ocho. Mismo caso para Millonarios que perdió como local ante Once Caldas y solo tiene 7 puntos, sumido en la parta baja; mientras que los albos sí están en el lote de clasificación.

La fecha se completa el domingo con América vs Bucaramanga, Pasto vs Jaguares y Junior vs Águilas. El martes jugarán Cúcuta vs Cali y está pendiente de jugarse Nacional vs Tolima.

Liga Betplay, posiciones, grupo de los 8:

1. Tolima 16 pts (PJ)

2. Santa Fe 16 pts

3. Alianza Petrolera 16pts

4. Nacional 15 pts (8PJ)

5. Once Caldas 15 pts

6. Pasto 14 pts (8PJ)

7. Junior 13 pts (8PJ)

8. La Equidad 12 pts