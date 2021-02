Tabla del descenso de la Liga Betplay: así va tras la fecha 3

Luego de vivir una Liga Betplay atípica en el 2020 por la pandemia del covid-19; se tomó la decisión, en asamblea de la Dimayor por los 36 presidentes de los clubes del FPC, que el descenso y ascenso ya no sería en diciembre (como en los años anteriores) sino que pasaría a disputarse a mediados y finales del 2021.

Teniendo en cuenta que para esta temporada, Cúcuta Deportivo no estará presente por los problemas legales que acarrea, se pactó que en el primer semestre dos clubes ascenderán y solamente uno tendrá que jugar en el Torneo Betplay. No obstante, a finales de diciembre del 2021, las cosas pasarán a igualarse: dos equipos llegan a la Liga Betplay y otros dos descienden a la segunda división del FPC.

Le puede interesar: [Video] Uefa recordó los buenos tiempos de Guarín en Europa

Para esta primera parte del campeonato, Deportivo Pereira, Jaguares y Boyacá Chicó son los tres clubes que están disputando su permanencia en la categoría, ya que en las últimas temporadas no han tenido un buen rendimiento; salvo el cuadro ‘matecaña’ que ascendió a principios del 2020, pero por reglamentación de la Dimayor debe jugar con el promedio del equipo que descendió.

Hay que recordar que hasta el momento se han jugado tres partidos de la Liga Betplay 2021, pero los clubes que le siguen a los mencionados anteriormente como Envigado, Alianza Petrolera y Patriotas no podrán ceder puntos.

Vea también: "Messi es una leyenda": Griezmann

Liga Betplay 2021: Cómo está la tabla del descenso disputada la fecha 3

19. Boyacá Chicó - 93 pts

18. Deportivo Pereira – 96 pts

17. Jaguares – 100 pts

16. Envigado – 117 pts

15. Patriotas – 117 pts

14. Alianza Petrolera – 117 pts

13. Bucaramanga – 128 pts

12. Pasto – 127 pts