Técnico de la Liga BetPlay causa incertidumbre por su futuro: "Yo estoy mientras el grupo quiera"

Jaguares de Córdoba sufrió una dolorosa derrota en la Liga BetPlay al caer en la jornada 13 en condición de local ante Fortaleza CEIF con marcador de 0-1.

El resultado del compromiso disputado en el estadio Jaraguay de Montería significó un duro golpe para el grupo de jugadores y para el director técnico Hubert Bodhert, teniendo en cuenta que salieron de los ocho primeros del campeonato y además se comprometieron aún más en la tabla del descenso.

Lea también: [Video] Millonarios vs Cali: la agresión de Diego Novoa que el VAR no analizó

Quinto técnico que dejaría su cargo en la Liga BetPlay

Al término del partido, el director técnico Hubert Bodhert dejó un contundente mensaje que conllevaría a su salida del cargo.

"Vimos un Jaguares totalmente desconocido, me quedo con mucha impotencia y yo creo que la muestro de lo que pasó en los últimos partidos a mi me quitan los argumentos para mantenerme a luchar. Así no. Yo estoy mientras el grupo quiera pelear a la par, si no competimos a la par, yo no puedo estar", afirmó el estratega.

Le puede interesar: El duro camino que le queda a Millonarios para clasificar a cuadrangulares tras empatar contra Cali

Tras lo afirmado, Bodhert agregó que analizará su futuro en los próximos días, teniendo en cuenta que Jaguares deberá visitar este miércoles 27 de marzo a Atlético Nacional en partido que está aplazado de la jornada 8 de la Liga BetPlay.

En caso de darse su salida, el entrenador de 52 años sería el quinto en quedarse sin trabajo en el certamen después de registrarse las salidas de Jhon Jairo Bodmer (Nacional), Jaime de La Pava (Deportivo Cali), Jerson González (Deportivo Pasto) y Miguel Caneo (Boyacá Chicó).