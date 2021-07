Tenga en cuenta los partidos que tendrán VAR en primera fecha de Liga Betplay 2021-II

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol reveló este miércoles 14 de julio los partidos que contarán con la asistencia del videoarbitraje. Para este semestre en la Liga Betplay serán cuatro por jornada y no tres como se tenía establecido.

Los juegos de esta primera fecha elegidos por la comisión son: América vs Junior, Quindío vs Jaguares, Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali y finalmente Tolima, vigente campeón, ante Deportivo Pereira.

Además, estos juegos ya tienen fecha y hora definida, según la programación que entregó la División Mayor del Fútbol Colombiano.

El duelo entre América de Cali vs Junior FC será el sábado 17 de julio a las 3:30 p.m. en el estadio Pascual Guerrero; ese mismo día se enfrentan Deportes Quindío vs Jaguares FC en el estadio Centenario a las 5:40 p.m.

Por su parte cerrando la jornada del sábado se estará disputando el duelo entre Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali en el estadio El Campín a partir de las 8:00 p.m. cerrando el día futbolero en Bogotá.

Teniendo en cuenta la programación, el único partido que contará con la asistencia del VAR fuera del sábado será el duelo entre Deportes Tolima y Deportivo Pereira que se disputará el martes 20 de julio a partir de las 7:30 p.m.; esto en el estadio Manuel Murillo Toro.

En la junta de competencias de Dimayor cuando se definió el calendario del torneo se confirmó la noticia de los cuatro partidos que tendrán el VAR y la idea es que en cada semestre se pueda ir aumentando el número de juegos hasta contar con la tecnología en todos los partidos.

Este fin de semana arranca el segundo semestre de la Liga Betplay que tiene como vigente campeón al Deportes Tolima, que sumó su tercera estrella.