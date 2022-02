Teófilo Gutiérrez: Estalla escándalo por ‘capos’ de la Selección Colombia que lo vetaron

Teófilo Gutiérrez y el veto de sus compañeros

Sobre el tema, en las últimas horas estalló un duro escándalo porque pese a que hay jugadores de nivel superior en el torneo nacional no fueron convocados.

Fue el periodista JJ Miranda quien reveló los detalles del veto que existe en la Selección Colombia en el caso específico de Teófilo Gutiérrez.

Citando una alta fuente del interior de la Selección Colombia, el comunicador relató que Reinaldo Rueda tuvo toda la intención de llamar a Teófilo al equipo nacional. Sin embargo, recibió dentro del mismo grupo la oposición a esa convocatoria.

Algunos integrantes de la Selección le pidieron directamente al profesor Reinaldo Rueda no llamar a Teófilo Gutiérrez. “Profe, no lo queremos y no nos llega bien. No encaja y no nos gusta”, fueron las palabras de algunos.

Ante la democracia y sin la intención de imponerse, Reinaldo Rueda acabó aceptando el veto para Teófilo Gutiérrez para no reventar el grupo y mantener la “mediana armonía” entre los convocados.

La versión de JJ Miranda se ajusta entonces con la incoherencia del cuerpo técnico de que muchos de los convocados que son parte de la liga colombiana y estaban por debajo del nivel de Teófilo Gutiérrez sí fueron llamados para los recientes partidos.

