Teófilo Gutiérrez explicó por qué no volvió a la Selección Colombia: "éramos una familia"

Con mucho fútbol por delante, pese a sus 38 años, Teófilo Gutiérrez es uno de los jugadores representativos de la Selección Colombia, y del balompié colombiano. Ahora, jugando en el Real Cartagena, y gozando de sus últimos años de carrera, el atlanticense dio reveladoras declaraciones, en primera instancia sobre las diferencias entre la A y la B, en Colombia, y en segunda instancia, sobre el combinado nacional.

Teófilo Gutiérrez jugó su último partido con la Selección Colombia en octubre de 2017 cuando enfrentaron a Paraguay. Con el combinado nacional, el barranquillero disputó la Copa del Mundo de 2014 en Brasil, pero para su sorpresa, uno de los fijos de José Néstor Pékerman, dejó de serlo para el 2018, y no estuvo en la lista de jugadores para Rusia.

Vea también: Juan Fernando Quintero fue convocado a la selección Colombia

Tras la ausencia en las convocatorias, Teófilo denunció a la Selección Colombia, explicando las razones por las que nunca volvió a ser convocado, “yo creo que no fui más que todo por problemas que no me gustaron ahí dentro de la Selección y algunos ya saben. Después ya se volvió eso una fiesta, cualquiera iba a la Selección”, mencionó en DSports.

Como si fuera poco, reveló que, para estar en la Copa del Mundo en territorio ruso, le habían pedido una que otra cosa y él se opuso rotundamente, “a mí cuando me dijeron ‘mira, si vas al Mundial de Rusia tienes que hacer esto’. No me gusta que me impongan cosas. Primero yo tengo respeto por el grupo, por mis compañeros, por el país y no voy a ir porque tenga que dar algo o no”.

Le puede interesar: Yerry Mina, primera baja en la Selección Colombia contra España

Sin entrar a fondo sobre esos aspectos que significaron su adiós de la Selección Colombia, y lo que le pedían a cambio, explicó las diferencias en cada proceso, “cuando nosotros estuvimos hubo una familia. En ese momento fuimos una familia, nos respetamos el uno al otro, nos reíamos, si alguno lloraba, lo abrazábamos. Nos fuimos haciendo fuertes y eso nos llevó a construir algo muy bonito y que la gente disfrutó por muchos años, pero ya después hubo cosas extras que se salieron de las manos”.