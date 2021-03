Teófilo Gutiérrez se confesó por qué lo dejó el avión en Medellín

El polémico delantero del Junior de Barranquilla, Teófilo Gutiérrez, pasó una semana agridulce. Al delantero del cuadro ‘Tiburón’ en el partido ante Nacional le anularon un gol, lo expulsaron del compromiso y para colmo de males, cuando el equipo iba de regreso a Barranquilla, lo dejó el avión, por lo que fue tendencia en las redes sociales con particulares memes y comentarios.

Luego de tantos comentarios, ‘Teo’ comentó en ESPN Radio Colombia, el motivo de por qué lo dejó el avión: “Fui a comprar unas gafitas. Luego pasan los muchachos, tenía el celular en modo avión. Era temprano, eran las siete porque todos habíamos llegado juntos. Me puse a mirar. Me pongo a mirar, me están llamando, corro, pero ya no llego. Me fui por Cartagena y llegué primero que el grupo”.

Por otra parte, el delantero del cuadro barranquillero comentó que varios de sus conocidos le ofrecieron quedarse esa noche en sus respectivos hogares, pero Teo prefirió llegar pronto a la capital del Atlántico para preparar el duelo ante el cuadro venezolano, Caracas, al cual le convirtió uno de los tantos y ayudó a que Junior accediera a la tercera ronda del repechaje de la Copa Libertadores.

No obstante, Gutiérrez se perderá dos encuentros de la Liga Betplay, ya que el boletín de penas y sanciones de la Dimayor lo sancionó por “conducta violenta” y además, de una sanción económica de $393.692 pesos. Cabe resaltar que a Teófilo le resta cumplir un compromiso (fecha 14), teniendo en cuenta que en la jornada 13 no jugó ante el Deportivo Pereira.

Mientras tanto, el atacante barranquillero sigue preparándose para darle una mano a su equipo pensando en la Copa Libertadores donde ahora se cruzará con Bolívar de Bolivia.