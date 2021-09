El exfutbolista colombiano Faustino Asprilla ha recibido críticas por la manera cuestiona a James Rodríguez, quien está a la espera de poder regresar a un terreno de juego de manera oficial con el Everton en la Premier League.

El ‘Tino’ Asprilla concedió una entrevista donde volvió a tocar el tema de James Rodríguez. En esta oportunidad, ‘Fausto’ fue claro al decir que la gente cree que cuando él se refiere al cucuteño es porque le tiene envidia, a lo que respondió con un tono sarcástico: "¿Envidia yo a James? ¿En serio creen que le tengo envidia?".

Asimismo, al ídolo de la selección nacional se le preguntó por qué la generación de los noventa (Asprilla, Fredy Rincón, Carlos Valderrama y demás) atacaban a James, a lo que el ahora panelista de ESPN respondió que no era así.

Según el ‘Tino’, le gusta que “James juegue en la selección, que le vaya bien”. No obstante, volvió a criticar las actitudes de Rodríguez, ya que cuando transmite por su cuenta de Twitch “da mucho de qué hablar” con sus comentarios que se toman como fuera de lugar.

“Por mucho que uno lo quiera defender, hay cosas que son imposibles. Él es amigo mío. Yo siempre he pedido a James para Colombia por su forma de jugar con la camiseta de la selección...”, señaló Asprilla.

Asimismo, el colombiano dijo que por motivos laborales se “ponen temas de James; ‘James hizo esto, James dijo lo otro’. Entonces uno tiene que ser lo más honesto posible con la gente que está detrás de la pantalla. Cuando James dice que no sabe con quién juega el equipo, no puedo decir que me parece muy bien; no está bien hecho”.