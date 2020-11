Todos los partidos de cuartos de final del fútbol colombiano tendrán VAR

Los cuartos de final comienzan este fin de semana con los partidos: Equidad vs Cali a las 5:30 p.m. y América vs Nacional a las 8:00 p.m. para el día sábado 21 de noviembre. Mientras que el domingo 22 de noviembre será Junior vs Tolima a las 6:05 p.m. y Pasto vs Independiente Santa Fe a las 8:10 p.m.

La tecnología llegó desde el 2019 a Colombia para apoyar varios duelos del principal torneo del fútbol local. Según los directivos de la Dimayor, la idea es que en 2022 todos los partidos puedan contar con la tecnología.

En la fase de ‘todos contra todos’ por jornada solamente dos partidos podían tener el apoyo del VAR que en Colombia tiene un sistema descentralizado y tiene el apoyo de varias cámaras de la transmisión oficial para poder tomar las decisiones.