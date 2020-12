Tras vencer a La Equidad, Santa Fe logró llegar a la final del FPC

En el partido de vuelta por las semifinales de la Liga Betplay, Independiente Santa Fe llegó a la final del fútbol colombiano, gracias a las anotaciones de Jorge Ramos y Patricio Cucchi; mientras que La Equidad descontó gracias a Kevin Salazar (68 minutos).

En los primeros 45 minutos del compromiso el claro dominador fue Independiente Santa Fe, quien salió en búsqueda de la ventaja que le permitiera soñar con la final de la Liga Betplay, por lo que muy temprano (8 minutos) los dirigidos de Harold Rivera intentaron abrir el marcador a través de su referente, Luis Manuel Seijas, quien aprovechó el pase de Jorge Ramos y con un largo control le pegó al balón enviándolo por encima del arco custodiado por Diego Novoa.



Le puede interesar: Selección Colombia sub-20 cayó ante Millonarios en juego amistoso

No obstante, el ‘León’ no se quedó con las ganas y dos minutos más tarde fue Andrés Pérez, quien inquietó el arco ‘Asegurador’ con un leve ‘taco’ que pudo sacar con los pies el portero Novoa reaccionando rápidamente y evitando que Santa Fe abriera el marcador.

Sin embargo, a los 18 minutos, el equipo de Alexis García se sacudió de las llegadas de Santa Fe y fue Hansel Zapata, quien recuperó la pelota en la mitad de la cancha, pero no supo aprovechar el centro rastrero que le envío su compañero y mandó la pelota a la tribuna sur del Estadio El Campín.

Santa Fe, dueño del primer tiempo, no quiso irse con las manos vacías a los camerinos por lo hecho en la primera mitad y a través de su delantero Jorge Ramos, convirtió la ventaja, gracias a un centro de Jhon Velásquez, en donde Ramos llegó primero y con un leve remate con su pierna derecha empujó el balón al fondo de la red y así, hacer que el conjunto 'Cardenal' se fuera con el marcador a favor al camerino.



Ya para la segunda mitad, Equidad salió con otra cara y en el minuto 52 a través de Matías Mier, quien creó la oportunidad más clara con un tiro libre desde el costado izquierdo de la gramilla del Campín, hizo que el portero Omar Rodríguez enviara el balón al tiro de esquina.

Vea también: Real Madrid se quedó con el clásico capitalino de la Liga

A pesar del susto, Santa Fe quiso aumentar la ventaja en el minuto 55 y gracias a Kelvin Osorio que con una linda jugada, enganchó hacia adentro y con un fuerte remate logró que Novoa fuera el héroe de Equidad en ese momento para fortuna del técnico García.

No obstante, La Equidad no quiso desaprovechar el envión anímico y por intermedio del ex Santa Fe, Kevin Salazar a los 67 minutos venció a Rodríguez que no logró sacar el balón, ya que iba bien ubicado al palo derecho que custodiaba.

Y como nunca falla, el ‘León’ sacó su ‘as’ bajo la manga y gracias al centro 'perfecto' de Mauricio Gómez, Patricio Cucchi que no llevaba más de dos minutos, mandó a guardar el balón para darle la victoria a Santa Fe y hacerlo llegar a la final de la Liga Betplay para esperar el rival entre Junior o América de Cali.