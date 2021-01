"Uno siempre queda con el anhelo de que pudo estar más tiempo": duro relato de Jackson Martínez

“La primera semana fue difícil. Ver fútbol para mí era muy duro y tomé la decisión de ver menos fútbol para ir asimilando todo… Yo no tengo duda que estando en óptimas condiciones yo sería mejor, cuando me lesioné fue cuando mejor me estaba sintiendo en Atlético de Madrid y a partir de ahí fue toda la recaída. Si algo pudiera cambiar es quizás el tema de la operación, pero las cosas pasaron así; sin embargo, todo lo que pasó en mi carrera fue una lucha de victorias, derrotas y aprendizaje”, subrayó el exfutbolista en RCN.

Sobre su drama personal con la lesión, más allá de lo deportivo, Jackson mencionó: “Es algo que la gente no ve, pero para mí fue duro después de estar en una cirugía y estar dos años intentando volver (porque yo hice todo lo que estuvo en mis manos) … Ya después tuve la opción de ir a otros equipos y en ese momento necesitaba estar en un equipo donde yo pudiera esforzarme, no que fuera tan fácil jugar porque yo quería mantenerme activo y después de dos años me fue muy bien con Portimonense para salir del descenso; yo podía jugar sin inyectarme y en los partidos manejaba el dolor, pero hubo un partido donde yo sentí que me estaban inflando el tobillo y era algo impresionante porque no me medía con la anestesia y me tocaba tomar medicamentos para poder dormir”.

También explicó su regreso frustrado a Independiente Medellín: “Cuando se terminó el torneo en Portugal empezaron las conversaciones; yo di una declaración que me gustaría terminar mi carrera en Medellín. No se dio por distintas razones y yo tomo la decisión viendo que ya no iba a poder jugar en el DIM, yo tomé cuatro meses para hacer trabajos específicos sin mucho impacto para ver si después de ese tiempo yo podía jugar en mejores condiciones sin tanto sufrimiento. Luego entrené de nuevo y me sentía bien, pero el dolor volvió y como yo conocía mi cuerpo tomé la decisión de retirarme”.

Y cerró hablando de su futuro, confesando que quiere seguir vinculado a la actividad del fútbol: “Hoy me estoy tomando un tiempo para pensar qué hacer, porque a mí me gusta mucho la formación deportiva de trabajar con niños y en febrero empezaré a hacer unos cursos mientras en mitad de año hay una preparación más enfocada y continuaré sacando música mientras Dios me dé la oportunidad de seguir escribiendo”.